Πόλεμος στο Ισραήλ: Δέκα εννέα μέλη οικογένειας τεχνικού του Al Jazeera σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή επιδρομή στην Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 19 μέλη της οικογένειας ενός τεχνικού του Al Jazeera σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Μοχάμεντ Άμπου αλ Κούμσαν έχασε τον πατέρα του, τρία αδέλφια, τη νύφη και την κουνιάδα του, δώδεκα ανίψια και έναν θείο του.

Τα ισραηλινά εγκλήματα κατά αμάχων δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Al Jazeera, εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στον υπάλληλό του.

Al Jazeera denounces the Israeli massacre that killed 19 family members of Al Jazeera’s SNG engineer Mohamed Abu Al-Qumsan in Gaza's Jabalia refugee camp. pic.twitter.com/NNHHY89hU7

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2023