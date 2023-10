Δραματική έκκληση Γκουτέρες: Η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα είναι ανεπαρκής

Τον κώδωνα του κινδύνου χτύπησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ , Αντόνιο Γκουτέρες, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες ενώ προέτρεψε τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς να επιδείξουν αναλογικότητα και προφύλαξη.

Σε σχόλιο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ, ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι εξεπλάγη από την «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα ενώ χαρακτήρισε ότι το επίπεδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει επιτραπεί στον θύλακα είναι «εντελώς ανεπαρκές» για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες των αμάχων.

The level of humanitarian assistance that has been allowed into Gaza up to this point is completely inadequate.

I reiterate my call for an immediate humanitarian ceasefire & for unimpeded access to be granted, consistently, safely & to scale.

— António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2023