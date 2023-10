Πόλεμος στο Ισραήλ: Σφοδρά χτυπήματα κατά της Χαμάς - Συνεχίζεται η εισβολή του IDF στη Λωρίδα της Γάζας

Σε τροχιά σφοδρής κλιμάκωσης έχει περάσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, με τον Βενιαμίν Νετανιάχου και τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του να ανακοινώνουν κι επίσημα τη νέα φάση της σύρραξης.

Σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή του στα βόρεια σημεία της Λωρίδας της Γάζας ενώ έχει ήδη καταφέρει σοβαρά πλήγματα κατά υποδομών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, έχοντας παράλληλα «εξουδετερώσει» ανώτατα στελέχη της.

Η Χαμάς, από την πλευρά, μετά το νέο μήνυμα Νετανιάχου, έκανε λόγο για επιστροφή ομήρων θέτοντας τον όρο της απελευθέρωσης όλων των Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές, όμως εξαπέλυσε νέες πυραυλικές επιθέσεις το Σάββατο.

Ειδικότερα, ρουκέτα έπεσε σε μία πόλη κοντά στο Τέλ Αβίβ, σε σπίτι όπου έμενε εξαμελής οικογένεια η οποία γλίτωσε από θαύμα.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ, ενώ σειρήνες ήχησαν το βράδυ και στο νότιο Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι το βράδυ οι Ισραηλινοί έπληξαν, σε αεροπορικές επιδρομές τους, στόχους της Χεζμπολάχ, σε απάντηση για τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

Ισραηλινός στρατός: Ο πόλεμος περνά σε νέα φάση, είναι αναγκαία μία χερσαία εισβολή

Ο ισραηλινός στρατός μεταδίδει ότι αυτήν τη στιγμή οι «καλύτεροι στρατιώτες και διοικητές του» βρίσκονται στη Γάζα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Χέρζι Χαλεβί σε μήνυμά του, μέσω βίντεο, μετέδωσε ότι το Ισραήλ προχωρά στο επόμενο στάδιο του πολέμου.

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν αυτήν τη στιγμή στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας» τόνισε προσθέτοντας ότι τα πυρά εξεκολουθούν να πέφτουν και να πλήττουν τον «εχθρό».

Συμπλήρωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν σε διοικητικά στελέχη της τρομοκρατικής Χαμάς.



«Για να εξολοθρεύσουμε τον εχθρό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να εισέλθουμε στο έδαφός του με τη βία» τόνισε δε.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού αναφέρθηκε στους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς, λέγοντας ότι πιστεύεται ότι είναι 229 ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί «ύψιστη εθνική προσπάθεια».

«Θα νικήσουμε» καταλήγει το μήνυμα του Χαλεβί.

Ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχαν μονάδες τεθωρακισμένων, μηχανικού και πεζικού στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, αρκετοί τρομοκράτες έγιναν στόχοι. Επιπλέον, στοχοποιήθηκε από αέρος ένα παγιδευμένο σπίτι. Σε μια άλλη επίθεση, ελικόπτερα έπληξαν κτίριο που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε τις τελευταίες επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Combined combat forces of armor, combat engineers and infantry have been operating on the ground in northern Gaza since early Friday evening.

As part of the operation IDF soldiers:

🔴Identified terrorist cells attempting to launch anti-tank missiles and mortar shells and struck… pic.twitter.com/QVv44VrXD0

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023