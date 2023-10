Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για να σταματήσει η αιματοχυσία των αμάχων Παλαιστινίων στη Γάζα

Χιλιάδες ανθρώπων διαδήλωσαν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ασίας, υπέρ των Παλαιστίνιων και με αίτημα τον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότεροι από 1.000 αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλο το Λονδίνο, καθώς χιλιάδες ζητούσαν την λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Μάντσεστερ, η Γλασκώβη και το Μπέλφαστ.

Τα τελευταία τρία Σαββατοκύριακα πραγματοποιήθηκαν τεράστιες διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το απόγευμα του Σαββάτου, πλήθη άρχισαν να συγκεντρώνονται κοντά στη γέφυρα Golden Jubilee κρατώντας πλακάτ που έγραφαν "Γάζα, σταματήστε τη σφαγή" και "Ελεύθερη Παλαιστίνη, τέλος στην ισραηλινή κατοχή".

(Διαμαρτυρία στο Λονδίνο - Πλήθος διαμαρτυρόμενων ζητούν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί)

Ένα ηχητικό σύστημα οδήγησε τον κόσμο να φωνάζει "Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ. Σταματήστε να βομβαρδίζετε τη Γάζα", "Είμαστε όλοι Παλαιστίνιοι".

(Η αστυνομία προειδοποίησε τον κόσμο να περιμένει μεγάλο πλήθος κόσμου στην περιοχή του Ουέστμινστερ δίπλα στον ποταμό Τάμεση)

Σε άλλο σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Μάντσεστερ στην πλατεία Σεντ Πίτερς.

Την Παρασκευή, ο δήμαρχος της περιοχής Άντι Μπέρναμ προσχώρησε στις διεθνείς εκκλήσεις για "κατάπαυση του πυρός από όλες τις πλευρές και για την απελευθέρωση των ομήρων σώων και αβλαβών".

Περίπου 3.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μπέλφαστ για μια συγκέντρωση που περπάτησε κατά μήκος της Royal Avenue μέχρι το Δημαρχείο.

Νέα Υόρκη: Μεγάλη διαδήλωση Εβραίων κατά των επιθέσεων στη Γάζα

Μαζική καθιστική διαμαρτυρία διοργανώθηκε στις 27/10 μέσα στον κεντρικό σταθμό Grand Central.

Η μαζική καθιστική διαμαρτυρία διοργανώθηκε από την εβραϊκή οργάνωση Jewish Voice for Peace-New York City (Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη-Πόλη της Νέας Υόρκης). Xιλιάδες απέκλεισαν την κύρια αίθουσα του σταθμού. Πρόκειται για την ”μεγαλύτερη πράξη πολιτικής ανυπακοής που γνωρίσει η πόλη της Νέας Υόρκης σε είκοσι χρόνια”, όπως σημείωσαν οι διοργανωτές.

(Αστυνομικοί συνέλαβαν δεκάδες διαδηλωτές την Παρασκευή)

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τουλάχιστον 200 διαδηλωτές στη συγκέντρωση, η οποία οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του σταθμού.

Η αντιπολεμική ομάδα Jewish Voice for Peace (JVP), η οποία διοργάνωσε τη διαδήλωση, ανέφερε ότι ο αριθμός των συλλήψεων ξεπέρασε τις 300.

Το συλλαλητήριο στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο στρατός του εντείνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας και διέκοψε τα δίκτυα επικοινωνίας.

Jews have taken over New York's Grand Central Station to demand #CeasefireNOW and rights for #Palestinians. Thanks @JvpAction @jvplive @jvpliveNY!! pic.twitter.com/vce42tiOvn

— Nora Lester Murad (@NoraInPalestine) October 27, 2023