Γάζα: Γονείς σημειώνουν τα ονόματα των παιδιών τους στα πτώματα εν μέσω βομβαρδισμών

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο ανελέητος βομβαρδισμός της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, έχει προκαλέσει ιλιγγιώδη επίπεδα σφαγής. Περισσότεροι από 7.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων περίπου 3.000 παιδιών. Άλλοι 1.650 Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια των σπιτιών και των κτιρίων τους, οι μισοί από αυτούς παιδιά.

Το βράδυ της Παρασκευής, το Ισραήλ έκοψε επίσης όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας στη Γάζα, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου που πραγματοποιούνται υπό την κάλυψη ενός μπλακ-άουτ πληροφοριών.

Εκτός από την επιβολή πλήρους αποκλεισμού στον παράκτιο θύλακα, όπου έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, το καθαρό νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν επίσης στοχεύσει κρίσιμες υποδομές. Περισσότερες από 200.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς.

