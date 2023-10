Νέα Υόρκη: Εκατοντάδες συλλήψεις Εβραίων διαδηλωτών που ζητούσαν κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Εκατοντάδες διαδηλωτές, μέλη της «Εβραϊκής Φωνής για την Ειρήνη», συνελήφθησαν αφότου εισέβαλαν στον σταθμό Grand Central στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο (28/10), προκειμένου να απαιτήσουν κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τουλάχιστον 200 συλλήψεις ενώ οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας δήλωσαν ότι πάνω από 300 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης αυτής μέσα στον κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης Grand Central.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν εκεί δείχνουν μεγάλες σειρές από νεαρούς με χειροπέδες, που φορούν μαύρα φούτερ πάνω στα οποία είναι τυπωμένα με λευκά γράμματα τα συνθήματα «Not In Our Name» (Όχι Στο Όνομά Μας) και «Cease Fire Now» (Εκεχειρία Τώρα).

⚠️ HAPPENING NOW AT NYC'S GRAND CENTRAL STATION: THOUSANDS OF JEWS AND ALLIES HOLD AN EMERGENCY SIT-IN, DEMANDING A CEASEFIRE IN GAZA. WE'RE TAKING OVER THE GRAND CONCOURSE. WE'RE REFUSING TO ALLOW A GENOCIDE BE CARRIED OUT IN OUR NAMES. CEASEFIRE NOW! NEVER AGAIN FOR ANYONE! ⚠️ pic.twitter.com/gyD3bqp4mJ

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 27, 2023