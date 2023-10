"Kόλαση" η Γάζα - Το Ισραήλ κλιμακώνει τον πόλεμο, σε αδιέξοδο η διπλωματία

Σε νέα φάση εισήλθε το βράδυ της Παρασκευής ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν χερσαίες επίθέσεις και επέκτειναν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι Ισραηλινοί παράλληλα με τις χερσαίες επιχειρήσεις χτυπούν τη Γάζα με την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

Αναφορές από τη Χαμάς επιβεβαίωναν την εισβολή ισραηλινών τανκς και την ανταλλαγή πυροβολισμών με μέλη της Χαμάς σε μεγάλη κλίμακα. Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν σε δύο τομείς, στο Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και το Μπουρέιτζ (κεντρική Γάζα).

Ο εκπρόσωπος του IDF επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων για 3η συνεχόμενη νύχτα στη Γάζα, προσθέτοντας ότι αυτές οι επιχειρήσεις., θα είναι «πιο εκτεταμένες» σε σχέση με τις δύο προηγούμενες νύχτες και «από όλα τα μέτωπα». Κάλεσε δε, τους Παλαιστίνιους πολίτες να μετακινηθούν νότια από τις θέσεις της Χαμάς, για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις δηλώσει του οι Ισραηγλινοί χτυπούν τούνελ και υποδομές των τρομοκρατών της Χαμάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο αργά το βράδυ της Παρασκευής για μια «περιορισμένου τύπου χερσαία επιχείρηση» στη Γάζα.

Στο μεταξύ και ενώ ο πλανήτης παρακολουθεί με κομένη την ανάσα την κλιμάκωση των συγκρούσεων, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι «έτοιμη» να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. «Εάν ο Νετανιάχου (σ.σ. ο πρωθυπουργός του Ισραήλ) αποφασίσει να μπει απόψε στη Γάζα, η αντίσταση είναι έτοιμη» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Εζάτ αλ Ρίσεκ, προσθέτοντας ότι «η γη της Γάζας θα καταπιεί τα κομμάτια των (Ισραηλινών) στρατιωτών».

Παράλληλα κάλεσε τις αραβικές χώρες να αναλάβουν δράση και τους Παλαιστινίους να εξεγερθούν εναντίον των Ισραηλινών σε όλον τον κόσμο.

Διεκόπησαν οι επικοινωνίες

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον στρατό του Ισραήλ, υπάρχει κίνδυνος ν’ αποτελέσει «προκάλυψη» για τη διάπραξη «μαζικών ωμοτήτων», προειδοποίησε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

«Αυτή η διακοπή κάθε πληροφόρησης υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε η Ντέμπορα Μπράουν, στέλεχος της ΜΚΟ (στη φωτογραφία του Reuters/Clodagh Kilcoyne, επάνω, η παλαιστινιακή σημαία πριν το απόλυτο σκοτάδι).

«Κατάρρευση της συνδεσιμότητας στη Λωρίδα της Γάζας»

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως έχασε κάθε επαφή με το προσωπικό της στη Γάζα. «Αυτή η διακοπή επικοινωνιών σημαίνει πως θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες και αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται σε βάρος παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα, και να ακουστούν απευθείας όσοι υφίστανται αυτές τις παραβιάσεις», υπογράμμισε η ΜΚΟ μέσω X.

🚨NEWS: Civilians in Gaza are at unprecedented risk as Israel imposes communication black-out during bombardment and expanding ground attacks.@Amnesty, we have lost contact with our colleagues in Gaza as well.https://t.co/iZuqO2WHK1

