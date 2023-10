Πόλεμος στο Ισραήλ: Μήνυμα του IDF στους αμάχους - Μετακινηθείτε νότια, προχωράμε στην επόμενη φάση του πολέμου

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως οι τηλεπικοινωνίες –οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο– έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται σταδιακά στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς έχει μπει πλέον στην 23η ημέρα του.

Την ίδια ώρα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) θέλουν να «αυξήσουν τον επείγοντα χαρακτήρα» της προειδοποίησής τους προς τους αμάχους στη Γάζα να μετακινηθούν σε περιοχές νότια καθώς επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου.

«Οι άμαχοι στη βόρεια Γάζα, στην πόλη της Γάζας θα πρέπει προσωρινά να μετακινηθούν νότια της Γάζας σε μια ασφαλέστερη περιοχή», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του IDF το πρωί της Κυριακής.

“Hamas terrorists operate inside and under civilian buildings, precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians.”—RAdm. Daniel Hagari pic.twitter.com/DWaa4R27No

