Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρός σε επιδρομή ανώτατος διοικητής της Χαμάς - Πάνω από 4.400 οι νεκροί

Την ζωή του έχασε ανώτατος διοικητής της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης. Ο Ayman Nofal, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Γάζα.

Ο Ayman Nofal, μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Izz el-Deen Al-Qassam, ήταν υπεύθυνος για την κεντρική περιοχή της Γάζας, όπως ανέφερε η Χαμάς μέσω Telegram.

Η ισραηλινή αεροπορία ανάρτησε στα social media την είδηση για τον θάνατο του Ayman Nofal, κάτι που φαίνεται να επιβεβαίωσε η Χαμάς.

Shin Bet: The army and Shin Bet liquidated a senior Hamas member who was the commander of the Central Camp Brigade in the Gaza Strip, “Ayman Nofal.”

Free Palestine 🇵🇸#Gazagenocide #Isarael #IsraelPalestineConflict #IsraeliWarCrimes #HamasTerrorist… pic.twitter.com/WzxBSsHY3X

— The International Times✴️ (@TIMES_INT) October 17, 2023