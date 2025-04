Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 18 νεκροί στο πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας στη γενέτειρα του Ζελένσκι

Ρωσικό πλήγμα σε συνοικία βιομηχανικής πόλης της κεντρικής Ουκρανίας από όπου κατάγεται ο πρόεδρος της χώρας χθες Παρασκευή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εξήντα και πλέον, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, ανακοίνωσαν οι αρχές, δίνοντας νέο απολογισμό για ένα από τα πιο πολύνεκρα πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε την επίθεση, που απέδειξε ξανά κατ’ αυτόν ότι η Μόσχα «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές από τον Φεβρουάριο με σκοπό να βρεθεί τρόπος να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, υπό την πίεση της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Κάθε επίθεση με πυραύλους και drones αποδεικνύει πως η Ρωσία δεν θέλει παρά μόνο πόλεμο. Και μόνο η διεθνής πίεση στη Ρωσία και όλες οι δυνατές προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανία, η αντιαεροπορική μας άμυνα και οι ένοπλες δυνάμεις μας, θα επιτρέψουν να οριστεί πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι μέσω Telegram.

Στο νυχτερινό διάγγελμά του αργότερα ανέφερε πως, σύμφωνα με τα «προκαταρκτικά στοιχεία», επρόκειτο για πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο.

Kryvyi Rih is under russian attack for the second time today pic.twitter.com/hjwdBwrVET

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 4, 2025