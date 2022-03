Πόλεμος στην Ουκρανία: "Ο στρατός της Ρωσίας δεν θα σταματήσει αν δεν πετύχει τους στόχους του" λέει ο Σοϊγκού

Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει την "ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία μέχρι την επίτευξη των στόχων του". Αυτό δήλωσε, σύμφωνα με το RIA Novosti, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Σημείωσε ακόμα η επιχείρηση διεξάγεται "για την προστασία του πληθυσμού του Ντονμπάς, την αποστρατικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας".

O Ρώσος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι "το κύριο μέλημα για εμάς είναι να προστατεύσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία από τη στρατιωτική απειλή που θέτουν οι δυτικές χώρες, οι οποίες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον ουκρανικό λαό στον αγώνα ενάντια στη χώρα μας"

Πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός "δεν καταλαμβάνει ουκρανικό έδαφος". Οι αυτονομιστές του Ντονέτσκ έχουν στόχο να περικυκλώσουν τη Μαριούπολη.

Heavy clashes on the streets of #Mariupol now! #Russia #Ukraine pic.twitter.com/jOwotGbVyG

— Captain Britain (@CaptainBrita1n) March 1, 2022