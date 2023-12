Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας μετά το τέλος της ανακωχής

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε περισσότερους από 400 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη λήξη της ανακωχής χθες, χτυπήματα που προκάλεσαν τον θάνατον 240 ανθρώπων σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς κυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Άλλοι 650 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε «εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις, πλήγματα του πυροβολικού και βομβαρδισμούς από θαλάσσης, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «στοχοποίησαν κυρίως τη Χαν Γιούνες, όπου δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν με τους κατοίκους τους μέσα σε αυτά».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σε σημερινή ανακοίνωση ανέφερε ότι «έπληξε» με «μαχητικά αεροσκάφη πάνω από 50 στόχους στην περιοχή Χαν Γιούνες». «Αυτή τη στιγμή χτυπάμε στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς σε όλη της Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του στρατού.

Οι Ισραηλινοί πέταξαν φυλλάδια στη νότια Γάζα ζητώντας στους Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν προς τη Ράφα

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε «εκτεταμένες χερσαίες μάχες» τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα γύρω από τη Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο (dpa). Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι στην περιοχή βρίσκονταν κάποια από τα ηγετικά μέλη της Χαμάς. Η ίδια εφημερίδα ανέφερε επίσης, επικαλούμενη κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, ότι ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια στην Χαν Γιούνες, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν προς τη Ράφα, στα νότια, καθώς η περιοχή είναι επικίνδυνη. Επιθέσεις των IDF αναφέρθηκαν και στη Ράφα.

#BREAKING| Israeli fighter jets continue to strike civilian areas with a brutal fire belt in Khan Yunis in the south of #Gaza. pic.twitter.com/znvq9mDG3f

— Quds News Network (@QudsNen) December 1, 2023