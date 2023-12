Βασιλιάς Κάρολος: "Απάντησε" στον Ρίσι Σούνακ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με μια ελληνική γραβάτα

Μπορεί ο Βασιλιάς Κάρολος να μην έκανε ξεκάθαρη δήλωση υπέρ των Γλυπτών του Παρθενώνα, όμως η γραβάτα που επέλεξε να φορέσει στην σύνοδο της Cop28 για το κλίμα στο Ντουμπάι, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, με φόντο τον σάλο που έχει προκληθεί μετά την απαράδεκτη κίνηση του Ρίσι Σούνακ, ο οποίος ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες και ασορτί ποσέτ, με τον Ρίσι Σούνακ να τον αντικρίζει έκπληκτος στο τετ α τετ που είχαν στο περιθώριο της Συνόδου.

Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες πιστεύεται ότι αγοράστηκε σε μια από τις επισκέψεις του βασιλιά Καρόλου στην Αθήνα.

Rishi Sunak ducks questions about royal 'race' row saying it isn't 'right' for him to comment - as he attends COP28 summit with King Charles https://t.co/xjfOh7u3sX pic.twitter.com/ho30Yb61yL

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2023