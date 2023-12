Γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Ατλάντα

Μία γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Ατλάντα των ΗΠΑ αργά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται τον αρχηγό των τοπικών Αρχών, το περιστατικό αυτό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (1/12) ως μια «ακραία πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας».

Protester sets self on fire in apparent 'political protest' outside Israeli Consulate office in Atlanta

A protester is in critical condition after setting themselves on fire in an apparent "political protest" outside an Israeli Consulate office in Atlanta, police said.

