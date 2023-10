Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για να σταματήσει η αιματοχυσία των αμάχων Παλαιστινίων

Δεκάδες χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σε συγκεντρώσεις που ζητούσαν τον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα.

Περισσότεροι από 1.000 αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλο το Λονδίνο, καθώς χιλιάδες ζητούσαν την λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως το Μάντσεστερ, η Γλασκώβη και το Μπέλφαστ.

Ακολουθεί η πρόσφατη έξαρση των συγκρούσεων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Οι διαμαρτυρίες έρχονται καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τα χτυπήματά του, τρεις εβδομάδες μετά τη διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι και απήχθησαν 229 άνθρωποι ως όμηροι.

Από τότε, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα αναφέρει ότι περισσότεροι από 7.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγματα αντιποίνων.

Τα τελευταία τρία Σαββατοκύριακα πραγματοποιήθηκαν τεράστιες διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το απόγευμα του Σαββάτου, πλήθη άρχισαν να συγκεντρώνονται κοντά στη γέφυρα Golden Jubilee κρατώντας πλακάτ που έγραφαν "Γάζα, σταματήστε τη σφαγή" και "Ελεύθερη Παλαιστίνη, τέλος στην ισραηλινή κατοχή".

(Φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία στο Λονδίνο - Πλήθος διαμαρτυρόμενων ζητούν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί)

Ένα ηχητικό σύστημα οδήγησε τον κόσμο να φωνάζει "Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ. Σταματήστε να βομβαρδίζετε τη Γάζα", "Είμαστε όλοι Παλαιστίνιοι".

Ορισμένοι από το πλήθος φωνάζουν "από το ποτάμι στη θάλασσα", αναφερόμενοι στη γη μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Μεσογείου - ένα άσμα που η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν είχε προηγουμένως παροτρύνει τους αρχηγούς της αστυνομίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο να το ερμηνεύσουν ως "έκφραση μιας βίαιης επιθυμίας να δουν το Ισραήλ να σβήνεται από τον κόσμο". Το Ισραήλ και οι περισσότερες εβραϊκές ομάδες συμφωνούν.

Η Παλαιστινιακή Εκστρατεία Αλληλεγγύης και άλλοι ακτιβιστές το αμφισβητούν, λέγοντας ότι το σύνθημα αναφέρεται στο "δικαίωμα όλων των Παλαιστινίων στην ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη".

Κατά τη διάρκεια της πορείας στο Λονδίνο, ένας συγκινημένος Chrif El Amraoui δήλωσε στο BBC: "Μόλις τώρα που διαδηλώνω, κλαίω γιατί καθημερινά σκοτώνονται παιδιά. Γιατί; Γιατί θέλουν να σκοτωθούν κι άλλα;"

Ο Abdul Mahfuudi συμμετείχε στη διαμαρτυρία με τα παιδιά του και δήλωσε: "Η διαμαρτυρία είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση: "Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να σταματήσουν να σκοτώνουν παιδιά. Πρέπει να σταματήσουν".

(Η αστυνομία προειδοποίησε τον κόσμο να περιμένει μεγάλο πλήθος κόσμου στην περιοχή του Ουέστμινστερ δίπλα στον ποταμό Τάμεση)

Μεγάλο πλήθος αναμένεται να συγκεντρωθεί γύρω από το Embankment, το Whitehall, το Strand, το Westminster και τη γέφυρα Waterloo, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Λίγο μετά τις 15:00 BST, η Met Police ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα άτομο συνελήφθη στο Whitehall για επίθεση σε αστυνομικό.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η κατάστασή του δεν είναι ακόμη γνωστή, πρόσθεσε η Met.

Σε άλλο σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Μάντσεστερ στην πλατεία Σεντ Πίτερς.

Την Παρασκευή, ο δήμαρχος της περιοχής Άντι Μπέρναμ προσχώρησε στις διεθνείς εκκλήσεις για "κατάπαυση του πυρός από όλες τις πλευρές και για την απελευθέρωση των ομήρων σώων και αβλαβών".

Περίπου 3.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Μπέλφαστ για μια συγκέντρωση που περπάτησε κατά μήκος της Royal Avenue μέχρι το Δημαρχείο.

Νέα Υόρκη: Εκατοντάδες άτομα συνέλαβε η αστυνομία μετά τη διαμαρτυρία Ισραήλ-Χαμάς στο Grand Central

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν μετά από "καθιστική διαμαρτυρία" στην κεντρική αίθουσα του σταθμού Grand Central της Νέας Υόρκης, ενός από τους σημαντικότερους κόμβους μεταφορών της πόλης, με αίτημα την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

(Αστυνομικοί συνέλαβαν δεκάδες διαδηλωτές την Παρασκευή)

Οι διαδηλωτές, φορώντας μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν "Κατάπαυση του πυρός τώρα" και "Όχι στο όνομά μας", ξεδίπλωσαν πανό που ζητούσαν ελευθερία για τους Παλαιστίνιους και τερματισμό των βομβαρδισμών στη Γάζα.

Τα πανό ήταν κρεμασμένα από τη μεγάλη σκάλα της αίθουσας αναχωρήσεων και από τον πίνακα αναχωρήσεων.

"Θρηνείστε τους νεκρούς και πολεμήστε σαν την κόλαση για τους ζωντανούς", έγραφε ένα πανό.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τουλάχιστον 200 διαδηλωτές στη συγκέντρωση, η οποία οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του σταθμού.

Η αντιπολεμική ομάδα Jewish Voice for Peace (JVP), η οποία διοργάνωσε τη διαδήλωση, ανέφερε ότι ο αριθμός των συλλήψεων ξεπέρασε τις 300.

Jews have taken over New York's Grand Central Station to demand #CeasefireNOW and rights for #Palestinians . Thanks @JvpAction @jvplive @jvpliveNY !! pic.twitter.com/vce42tiOvn

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν αστυνομικούς στον σταθμό μαζί με δεκάδες διαδηλωτές, των οποίων τα χέρια είχαν δεθεί πίσω από την πλάτη.

Το JVP δήλωσε ότι χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτό που περιέγραψε ως "έκτακτη καθιστική διαμαρτυρία".

A very long line of Jews in cuffs going into a very long line of NYPD commandeered buses after taking over Grand Central Station for Gaza #CeasefireNOW @jvplive @IfNotNowOrg @JFREJNYC pic.twitter.com/XyUg8j6EXX

— Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) October 28, 2023