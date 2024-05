Ανησυχία για παραλλαγές της Covid -Εξαπλώνονται σε ΗΠΑ-Βρετανία, φόβοι για έξαρση κρουσμάτων

Νέες παραλλαγές της Covid-19 εξαπλώνονται ανά την υφήλιο, πυροδοτώντας ανησυχίες στους ειδικούς για αύξηση των κρουσμάτων το καλοκαίρι στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, που θα απειλήσει την ανοσία του πληθυσμού.

Η KP.2 -μία από τις παραλλαγές του στελέχους JN.1 της Όμικρον που είναι γνωστές με το παρατσούκλι FliRT (φλερτ) από τα ονόματα των μεταλλάξεων στον γενετικό τους κώδικα- έχει εξελιχθεί από τον περασμένο Μάρτιο που εμφανίστηκε στις ΗΠΑ σε κυρίαρχο στέλεχος της Covid και μέχρι τις 11 Μαΐου ευθυνόταν για το 28,2% των κρουσμάτων, σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η παραλλαγή KP1.1. εξαπλώνεται επίσης ταχύτατα και ευθύνεται για το 7,6% των κρουσμάτων της Covid στις ΗΠΑ, ενώ οι δύο αυτές παραλλαγές ευθύνονται για τέσσερα στα δέκα κρούσματα στη Βρετανία και την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Οι παραλλαγές αυτές εξαπλώνονται σε Καναδά, Αυστραλία, Ταϊλάνδη και Ινδία και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες κράτη, ανάμεσά τους στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και σε σκανδιναβικές χώρες.

CDC is tracking SARS-CoV-2 variants KP.2 and KP.1.1 (sometimes called FLiRT). KP.2 is the main variant in the US but isn’t causing an increase in COVID-19 infections or more severe illness than other variants. See the latest data: https://t.co/a7nK8KTP4j pic.twitter.com/qGK1RswfUr

— CDC (@CDCgov) May 15, 2024