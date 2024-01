Ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός της ΕΕ - Η θέση των Ελλήνων

Έρευνα της Eurostat αποκάλυψε ποιοι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι με τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία συνέλεξε στοιχεία από τις 27 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετές χώρες ήταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 7,1, που σημαίνει ότι πολίτες τους είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη ζωή στη χώρα τους.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία, οι κάτοικοι της Αυστρίας είναι στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς παρουσιάζονται ως οι πιο ευτυχισμένοι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 7,9 πόντους. Τους ακολουθούν οι Φινλανδοί, οι Πολωνοί και οι Ρουμάνοι με 7,7. Στη συνέχεια ακολουθεί η Ιταλία με τους πολίτες της να βαθμολογούν με 7,2 την ποιότητα ζωής τους, οι Ισπανοί με 7,0 πόντους, οι Έλληνες με 6,7 πόντους και οι Γερμανοί με 6,5.

Η Ελλάδα στην κλίμακα κατάταξης, βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος ενώ την τελευταία θέση έχει η Βουλγαρία με 5,6 πόντους, δηλαδή αρκετά κάτω από το μέσο όρο.

