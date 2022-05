Πίτερ Σίλτον: «Δε θα χρησιμοποιούσε την φανέλα του Μαραντόνα ούτε για να σκουπίσω τα πιάτα μου»

Πριν από λίγες ημέρες η φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα από το περίφημο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986 στο οποίο πέτυχε το γκολ με το "Χέρι του Θεού" πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο έναντι 8.4 εκατ. ευρώ.

Αν και νεκρός ο Ντιέγκο Μαραντόνα έχει άλλη μια πρωτιά αφού τα λεφτά που δόθηκαν για την φανέλα του είναι τα περισσότερα που έχουν δοθεί για αγορά φανέλας ή γενικά ενός σουβενίρ από τον χώρο του αθλητισμού.

Την φανέλα την είχε κρατήσει ο Άγγλος Στιβ Χοτζ μετά από το περίφημο παιχνίδι και μετά από 36 χρόνια αποφάσισε να την δώσει για δημοπρασία. Με αφορμή την πώληση της φανέλας στο εξωφρενικό ποσό των 8.4 εκατ. ευρώ ένας συμπαίκτης του Χοτζ στην εθνική Αγγλίας, ο Πίτερ Σίλτον, ξέσπασε κατά του Μαραντόνα και του Χοτζ. Ο Σίλτον ήταν ο τερματοφύλακας και αρχηγός της εθνικής Αγγλίας σε εκείνο το παιχνίδι και δέχτηκε τα δυο γκολ από τον Μαραντόνα. Ποτέ δεν συγχώρησε τον Αργεντίνο για το "Χέρι του Θεού" και με αφορμή την πώληση της φανέλας μίλησε στην The Scottish Sun.



This is the most Peter Shilton photo in the history of Peter Shilton pic.twitter.com/38ELqt3El0

