Πήρε χρήματα από ένα πορτοφόλι το 1968: 58 χρόνια μετά θέλει να επανορθώσει

Σχεδόν έξι δεκαετίες χρειάστηκε να περάσουν για να προσπαθήσει ένας άνδρας στη Φινλανδία να επανορθώσει για ένα λάθος που έκανε στα 21 του χρόνια.

Το 1968, ο Kari Vallden βρήκε ένα πορτοφόλι με περίπου 280 φινλανδικά μάρκα, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 500 ευρώ, μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο στη Λάχτι. Αντί να αναζητήσει τον ιδιοκτήτη, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Εκείνη την περίοδο είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, ο γάμος του είχε τελειώσει και προσπαθούσε να βρει ξανά τον δρόμο του. Είχε πάει στον τηλεφωνικό θάλαμο για να καλέσει έναν φίλο και να κανονίσουν να βγουν για μπύρες.

Σύντομα, όμως, μετάνιωσε. Επέστρεψε στο σημείο, χωρίς τελικά να βρει το θάρρος να διορθώσει το λάθος του. Πέταξε το άδειο πορτοφόλι σε έναν υπόνομο, όμως η ιστορία δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του. Στα επόμενα χρόνια ο Vallden σπούδασε οικονομικά, εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε κρατικό κέντρο πληροφορικής και συμμετείχε τρεις φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό. Παράλληλα, έζησε σημαντικές απώλειες, καθώς έχασε ένα παιδί από καρκίνο και αργότερα τη σύζυγό του.

Σήμερα, στα 79 του, αποφάσισε να επανορθώσει. Υπολόγισε την αξία των χρημάτων σε σημερινά δεδομένα και πρόσθεσε ένα ποσό ως συμβολική αποζημίωση, φτάνοντας συνολικά τα 850 ευρώ. Τα χρήματα τα δώρισε στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στη Λάχτι, καθώς δεν κατάφερε να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του πορτοφολιού.

Ωστόσο, εξακολουθεί να θέλει να βρει τον ίδιο ή την οικογένειά του. Αν η ιστορία φτάσει ποτέ σε εκείνον που έχασε το πορτοφόλι το 1968, ο Vallden θέλει να γνωρίζει ότι μετανιώνει πραγματικά για την πράξη του.

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