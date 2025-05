Πέθανε 19χρονη - Διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο

@phelann.annaa september 5th is forever going to be one of the hardest days of my life. finding out i had a grade 4 cancerous tumor was not expected by me at all. please continue to pray as I follow through god’s plan for me!! #fyp #braincancer ♬ Boundless Worship - Josué Novais Piano Worship

Η νεαρή δημιουργός περιεχομένου, που συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους με τη δύναμη και το κουράγιο της, άφησε την τελευταία της πνοή πριν λίγες ημέρες. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην πολιτεία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ, με την οικογένειά της να εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια ενός τόσο φωτεινού και γενναίου ανθρώπου.

(Η 19χρονη Άννα Γκρέις Φίλαν)

