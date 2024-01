Πακιστάν: Πέντε αστυνομικοί νεκροί μετά από βομβιστική επίθεση σε φορτηγό με εμβόλια! (βίντεο)

Τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί, επιφορτισμένοι με την προστασία ομάδας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα (8/1) σε βομβιστική επίθεση με στόχο το όχημά τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στη δημόσια διοίκηση και στην αστυνομία.

Η έκρηξη έγινε στην περιφέρεια Μπαζούρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, όπου οι επιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.

«Φορτηγό που μετέφερε περίπου 25 αστυνομικούς που φρουρούσαν μέλη της εκστρατείας εμβολιασμού έγινε στόχος ΑΕΜ (αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού)», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ουλ Χακ, ανώτερος αξιωματούχος της δημόσιας διοίκησης στην Μπαζούρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε ο Κασίφ Ζουλφικάρ, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

