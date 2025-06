Ουκρανία: Χτύπησε ξανά τη γέφυρα της Κριμαίας με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος (βίντεο)

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (3/6) πως χτύπησαν για τρίτη φορά από την έναρξη του πολέμου την γέφυρα που ενώνει την Ρωσία με την Κριμαία.

Οι Ουκρανοί έδωσαν, μάλιστα, στην δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εικονίζεται υποθαλάσσια έκρηξη σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της γέφυρας.

BREAKING: Ukraine's SBU conducted a new special operation and struck the Crimean Bridge for the third time, this time underwater. The bridge is in a state of emergency. pic.twitter.com/ocy3Nf2LGc

— Clash Report (@clashreport) June 3, 2025