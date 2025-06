Ουάσινγκτον: Πατέρας κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών ανήλικων κοριτσιών του

Οι τρεις μικρές αδελφές που εξαφανίστηκαν ενώ επισκέπτονταν τον άστεγο πατέρα τους βρέθηκαν νεκρές κοντά στο Λέβενουορθ στην κομητεία Σελάν των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον την Τρίτη, ενώ συνεχίζει την αναζήτηση του 32χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή και τη δολοφονία τους.

Τα πτώματα των αδελφών Ντέκερ — Πάιτιν, 9 ετών, Έβελιν, 8 ετών, και Ολίβια, 5 ετών — βρέθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας κοντά στο φορτηγό του πατέρα τους, σε ένα κάμπινγκ στο Γουενάτσι, όπου ομάδες SWAT και ακόμη και ένα ελικόπτερο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας έψαχναν απεγνωσμένα την περιοχή, σύμφωνα με το KIRO 7.

Three young girls from Wenatchee — Paityn (9), Evelyn (8), and Olivia Decker (5) — were found dead near Leavenworth. Their father, Travis Decker, is wanted for 3 counts of first-degree murder & kidnapping after not… pic.twitter.com/QX6RaOtUU6

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον αρχικά δεν ενέκρινε την έκδοση Amber Alert, καθώς δεν πληρούνταν τα κριτήρια για τεκμηριωμένη απαγωγή ή άμεσο κίνδυνο ζωής. Αντ’ αυτού, εκδόθηκε τελικά ειδοποίηση για “Εξαφανισμένα Άτομα σε Κίνδυνο” το Σάββατο.

#BREAKINGNEWS: Three young sisters in Washington who had not been seen since they left home for a scheduled visitation with their father have been found dead, according to the Wenatchee Police Department.

Officials continue to search for their father, Travis Decker, who is… pic.twitter.com/AEzjSZDN3t

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επρόκειτο για γονέα με νόμιμα δικαιώματα επιμέλειας. Η καθυστέρηση στην επιστροφή των παιδιών, αν και ανησυχητική, δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη απαγωγής», δήλωσε ο Κρις Λόφτις, εκπρόσωπος της Πολιτειακής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ότι το σύστημα απέτυχε: «Προφανώς, δεν λειτούργησε αυτή τη φορά. Έχουμε τρία νεκρά παιδιά».

Οι αρχές συνεργάζονται πλέον με τους U.S. Marshals για τον εντοπισμό του Ντέκερ. Προσφέρεται επικήρυξη έως 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.