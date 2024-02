Όρκες εγκλωβισμένες στον πάγο προσπαθούν να αναπνεύσουν – Συγκλονιστικές εικόνες

Αυξάνεται η ανησυχία για την ευημερία ενός κοπαδιού φαλαινών-δολοφόνων που φαίνεται να έχουν παγιδευτεί σε παρασυρόμενο πάγο στα ανοικτά των ακτών του Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK την Τρίτη έδειξαν τουλάχιστον 10 όρκες να ξεπροβάλλουν από ένα μικρό κενό στην επιφάνεια του νερού περίπου 1 χλμ. από την ακτή Ραούσου στη χερσόνησο Σιρετόκο – ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco που φημίζεται για την άφθονη άγρια φύση του.

Τα ζώα φαίνονται κολλημένα μεταξύ τους και φαίνεται να προσπαθούν να βγάλουν τα κεφάλια τους από το νερό για να αναπνεύσουν.

A pod of about 10 killer whales has been found trapped in a small gap in drift ice off the coast of Rausu, a town in northeastern Hokkaido. According to NHK, "the town can only watch and hope that the drift ice breaks apart, allowing the orcas to escape." pic.twitter.com/AKLnGvgU2O

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) February 6, 2024