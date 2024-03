Ολλανδία: Σε εξέλιξη ομηρία σε καφετέρια - Δείτε βίντεο με τον δράστη που κρατά τους ομήρους

Άνθρωποι κρατούνται όμηροι σε καφέ στην πόλη Έντε της Ολλανδίας και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως όμηροι. Υπάρχουν αναφορές ότι η ομηρία έλαβε χώρα στο Café Petticoat στη Nieuwe Stationsstraat, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η τοπική εφημερίδα de Telegraaf δημοσίευσε βίντεο με τον άνδρα που εισέβαλε στην επιχείρηση οπλισμένος και έχει μαζί του εκρηκτικά.

⚡️Hostage Situation in Netherlands - Bomb Squad Deployed

A masked individual has reportedly taken five hostages in a cafe or bar in the central town of Ede.

Video circulating online shows police using a robot to investigate the scene, with the suspect allegedly claiming to have… pic.twitter.com/HoxbChw0M3

— RT_India (@RT_India_news) March 30, 2024