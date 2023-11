Ολλανδία: Ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς νικητής των βουλευτικών εκλογών

Πανηγυρίζει η ευρωπαϊκή ακροδεξιά με αφορμή την επικείμενη τεράστια νίκη του Γκεέρτ Βίλντερς στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη (22/11) στην Ολλανδία.

Οι Ολλανδοί ψήφισαν, στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά την κατάρρευση της απερχόμενης κυβέρνησης συνασπισμού με επικεφαλής τον Μαρκ Ρούτε, και σύμφωνα με τα exit polls το ακροδεξιό, αντι-ισλαμικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκεέρτ Βίλντερς θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο ολλανδικό κοινοβούλιο, σε μια μεγάλη εκλογική ανατροπή της οποίας ο απόηχος θα γίνει αισθητός σε όλη την Ευρώπη.

Μετά από 25 χρόνια στην ολλανδική πολιτική ζωή χωρίς να κατέχει αξιώματα, ο Βίλντερς επρόκειτο να ηγηθεί των συνομιλιών για την κυβέρνηση συνασπισμού και έχει καλές πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός.

Ένα exit poll το βράδυ της Τετάρτης (22/11) έδειξε το PVV σε σαφές προβάδισμα, 10 έδρες μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του, τον συνδυασμό Εργατικών/Πράσινων Αριστεράς του Φρανς Τίμερμανς. Το exit poll που δημοσιεύθηκε από τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NOS ανέφερε ότι το Κόμμα για την Ελευθερία κέρδισε 35 έδρες στην κάτω βουλή των 150 εδρών, υπερδιπλάσιες από τις 17 που κέρδισε στις τελευταίες εκλογές.

Η συμμαχία Πράσινων-Εργατικών, με επικεφαλής τον Φρανς Τίμερμανς, έχει 26 έδρες, ενώ το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), με επικεφαλής τον Ντιλάν Γιεσίλγκοζ-Ζεγέριους, έλαβε 23 έδρες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα, Πέμπτη.

