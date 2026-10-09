ΟΗΕ: Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού στη Γάζα δεν έχει επαρκές κατάλυμα ενόψει του χειμώνα

Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας, δηλαδή περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχει επαρκές κατάλυμα ενόψει του χειμώνα, προειδοποίησε σήμερα ο ΟΗΕ, ζητώντας πρόσβαση για την διανομή βοήθειας.

Σχεδόν 1,8 εκατ. από τα περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους της Γάζας «ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν έναν τέταρτο χειμώνα χωρίς επαρκή προστασία απέναντι στη βροχή, τις πλημμύρες και το κρύο», ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, όπως δήλωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ/ΙΟΜ).

«Τα υλικά για κατασκευή καταλυμάτων θα πρέπει να μπορούν να εισέλθουν (στον θύλακα) γρήγορα, με προβλέψιμο τρόπο και σε επαρκή ποσότητα» στον θύλακα, δήλωσε η Έιμι Πόουπ, γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, σε ανακοίνωση, ενώ ο οργανισμός της τονίζει την «έλλειψη χρηματοδότησης και τους επίμονους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τις ισραηλινές αρχές στην είσοδο υλικών που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία καταλυμάτων».

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, πάνω από τις μισές σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση και πρέπει να αντικατασταθούν. Οι σκηνές θεωρούνται προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης και γενικά αντέχουν έξι με δώδεκα μήνες, διευκρινίζει ο οργανισμός.

«Απουσία εναλλακτικών, πολλές οικογένειες ζουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο που εμφανίζουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους», προσθέτει ο ΔΟΜ, θυμίζοντας τον περασμένο μήνα τον θάνατο 21 ανθρώπων, ανάμεσά τους 12 παιδιά, στην Πόλη της Γάζας μετά την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου που είχε αποτελέσει στόχο στη διάρκεια του πολέμου.

Επίσης, το εντονότερο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται, σύμφωνα με τον οργανισμό, να «προκαλέσει σφοδρότερες βροχοπτώσεις, που μπορούν να αποδυναμώσουν περαιτέρω τα μη ασφαλή κτίρια, ενώ τα συστήματα αποχέτευσης που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αφήνουν εκτεθειμένους τους πληθυσμούς σε πλημμύρες».

Με φόντο τη μείωση της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας, «οι συνολικές δυνατότητες παροχής βοήθειας των ανθρωπιστικών εταίρων μετά βίας καλύπτουν το 17% των καταγεγραμμένων αναγκών για τον χειμώνα», δήλωσε η Πόουπ.

Και ο ΔΟΜ δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός (σκηνές, κιτ για τη δημιουργία πρόχειρου καταλύματος, μονάδες προσωρινής στέγασης, ξύλο, εργαλεία και άλλα υλικά), που έχει συγκεντρωθεί εκτός Γάζας και είναι έτοιμος προς παράδοση, παραμένει μπλοκαρισμένος καθώς οι ισραηλινές αρχές δεν δίνουν πρόσβαση στα σημεία διέλευσης.

Οι ανθρωπιστικές ομάδες χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, υλικά που είναι διαθέσιμα στην περιοχή ή που έχουν ανακτηθεί και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αλλά οι προσπάθειες αυτές «παραμένουν ανεπαρκείς για τις σημαντικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τη στέγαση», δηλώνει ο ΔΟΜ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε προειδοποιήσει για το γεγονός ότι οι επισφαλείς συνθήκες στις οποίες ζουν οι κάτοικοι της Γάζας δημιουργούν φόβους για επιδείνωση των κινδύνων για την υγεία ενώ πλησιάζει η εποχή των βροχών.

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