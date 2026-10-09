Κινητοποιήσεις μαθητών στη Γαλλία: Ο ΟΗΕ εκφράζει «ανησυχία» για τα περιστατικά βίας

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί με «ανησυχία» τα «περιστατικά» που συνδέονται με τις κινητοποιήσεις μαθητών λυκείων στη Γαλλία, απευθύνοντας έκκληση για διατήρηση του ειρηνικού χαρακτήρα των διαδηλώσεων και αναλογική χρήση βίας.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τα περιστατικά που συνδέονται με τις μαθητικές διαδηλώσεις και τους αποκλεισμούς λυκείων στη Γαλλία, ορισμένα από τα οποία πήραν βίαιη τροπή», δήλωσε η Σάμπια Μαντού, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Καλούμε όλον τον κόσμο να επαγρυπνεί ώστε (σ.σ.: οι διαδηλώσεις) να παραμείνουν ειρηνικές και ώστε να μην υπάρχει δυσανάλογη προσφυγή στη βία από την πλευρά των δυνάμεων της τάξης. Το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση πρέπει να γίνεται σεβαστό», πρόσθεσε.

Από τότε που άρχισαν οι κινητοποιήσεις, στις 17 Σεπτεμβρίου, που έχουν αμαυρωθεί από βίαια επεισόδια έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Γάλλοι μαθητές ζητούν καλύτερες συνθήκες παιδείας, ανακαίνιση των εκπαιδευτικών κτιρίων και την κατάργηση της επιλογής από την πλατφόρμα προσανατολισμού Parcoursup. Κατά τις κινητοποιήσεις σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια βίας (κτίρια και κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν, καταστράφηκαν υποδομές της πόλης κλπ) που κρίθηκαν «αχαρακτήριστα» από την κυβέρνηση, ενώ η αντίδραση της αστυνομίας επικρίθηκε έντονα.

Στις διαδηλώσεις τα συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας έχουν σχεδόν εξίσου σημαντική θέση με αυτά που συνδέονται με τις διεκδικήσεις των μαθητών.

Απέναντι στις κατηγορίες, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αντέδρασε έντονα. Το να γίνεται λόγος για «πολιτικές εντολές για αστυνομική καταστολή» αποτελεί «ψέμα» που «κηλιδώνει την αστυνομία», τόνισε την Τετάρτη ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, κάνοντας λόγο για «ατυχήματα» που «μπορεί να συμβούν».

Το χέρι ενός 15χρονου ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στην πόλη Λανς, στη βόρεια Γαλλία, τη Δευτέρα. Στην Τουρ, στη δυτική Γαλλία, ένας 16χρονος έχασε την ακοή του από το ένα αυτί, με την εισαγγελία να κάνει λόγο για τραύματα «συμβατά» με βολή από εκτοξευτήρα σφαιρών από καουτσούκ.

Οι εικόνες από τις διαδηλώσεις, λίγο πολύ σε όλη τη Γαλλία, ήταν και χθες συγκλονιστικές, ιδιαίτερα στο Παρίσι, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Βαστίλης απομακρύνθηκαν από τις δυνάμεις της τάξης με τη χρήση δακρυγόνων. Η διασυνδικαλιστική ένωση φοιτητών και επαγγελματιών έχει ήδη καλέσει σε νέα μέρα κινητοποιήσεων και απεργία την ερχόμενη Τρίτη, μερικές ημέρες προτού αρχίσουν οι σχολικές διακοπές.

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