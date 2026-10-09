«Βαθιά εξοργισμένος» ο Μερτς για την παρουσία του Σρέντερ στο πάρτι του Πούτιν

«Βαθιά εξοργισμένος» για την παρουσία του πρώην καγκελάριου Γκέρχαρντ Σρέντερ στο πάρτι γενεθλίων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ. Ο καγκελάριος θεωρεί το γεγονός «εντελώς ανήθικο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Ο καγκελάριος είναι βαθιά εξοργισμένος από τη συνάντηση. Ο Πούτιν και μόνο εκείνος είναι υπεύθυνος για τον πόλεμο στην Ουκρανία και οι εντολές του προκαλούν καθημερινά ανυπολόγιστο πόνο, θύματα αμάχους, κατεστραμμένες οικογένειες, νεκρούς και τραυματίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καγκελάριος θεωρεί εντελώς ανήθικο το γεγονός ότι ο Σρέντερ γιορτάζει με τον Πούτιν», δήλωσε ο κ. Μάιερ.

«Η "ντροπή" είναι μετριοπαθής λέξη. Σαμπάνια, χαβιάρι και βόμβες. Την ώρα που ο Σρέντερ γιόρταζε με τον Πούτιν, παιδιά πέθαιναν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία», δήλωσε και η γενική γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φραντσίσκα Χόπερμαν, ενώ η ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων (FDP) Μαρί-'Αγκνες Στρακ-Τσίμερμαν χαρακτήρισε τον Γκέρχαρντ Σρέντερ ως τον «θρασύτερο συνταξιούχο» της Γερμανίας. «Είναι πολύ άρρωστος για κοινοβουλευτικές έρευνες, αλλά αρκετά καλά για επικερδείς θέσεις στη Ρωσία και πάρτι γενεθλίων με τον εγκληματία πολέμου Πούτιν. 'Ανευ προηγουμένου ντροπή», έγραψε στο «Χ». Η πρώην αρχηγός των Πρασίνων Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρντ έκανε επίσης λόγο για «ντροπή της Γερμανίας, προδοσία της Ευρώπης και αδικία για την ειρήνη».

Σε διαφορετικό πνεύμα, ο αρμόδιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ραλφ Στέγκνερ σημείωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στον Ρώσο πρόεδρο και «θα μπορούσε να ανοίξει πόρτες στον Πούτιν». Πρέπει να μιλήσουμε με όσους βρίσκονται πραγματικά στη Ρωσία, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρόσβαση, πρόσθεσε ο κ. Στέγκνερ και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι κατά του πολέμου και σίγουρα δεν θα ενεθάρρυνε τον Πούτιν λέγοντάς του "συνεχίστε τον πόλεμο!"».

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