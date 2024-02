Ο Τζο Μπάιντεν παραπάτησε μπαίνοντας στο Air Force One – Του είχαν βάλει μικρότερη σκάλα για να ανέβει

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκόνταψε και πάλι, δύο φορές, κατά την επιβίβασή του στο Air Force One, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε μια μικρότερη, λιγότερο απαιτητική σκάλα. Ο 81χρονος κατάφερε να αποφύγει τη διπλή πτώση, καθώς ετοιμαζόταν να ξεκινήσει ένα ταξίδι για το Λος Άντζελες την Τρίτη.

Τα πλάνα δείχνουν τον Μπάιντεν να χαιρετίζει το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στο κάτω μέρος της σκάλας πριν ξεκινήσει την επιβίβασή του στο αεροπλάνο.

Όπως μεταδίδει η «New York Post», περίπου στα μισά της σκάλας ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να σκοντάφτει σε ένα σκαλοπάτι. Ο Μπάιντεν έπιασε γρήγορα τη λαβή, για να σταθεροποιηθεί, αλλά σκόνταψε αμέσως μετά και στο επόμενο σκαλοπάτι.

VIGOR: Biden almost trips (twice) as he boards Air Force One — despite using the short stairs to avoid tripping pic.twitter.com/CkoLnwLV2q

— RNC Research (@RNCResearch) February 20, 2024