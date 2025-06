Ο Έλον Μασκ υποβλήθηκε σε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών και δημοσίευσε τα αποτελέσματα στο Χ

Ο Έλον Μασκ, θέλοντας να απαντήσει σε δημοσίευμα των New York Times και WSJ, που έγραφε ότι έκανε χρήση «έκστασι», κεταμίνης και ψυχοτρόπων μανιταριών όσο καιρό συμβούλευε τον Τραμπ, δημοσίευσε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών σε ανάρτησή του στο X.

Το τεστ φαίνεται πως έγινε στις 11 Ιουνίου από την εταιρεία «Fastest Labs of South Austin».

Στη συνέχεια «προκάλεσε» τις δύο αμερικανικές εφημερίδες να κάνουν το ίδιο τεστ (χωρίς να διευκρινίζει αν αναφέρεται σε στελέχη ή εργαζόμενους) και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα. «Προκαλώ επίσημα τους New York Times και τη Wall Street Journal να κάνουν τεστ ναρκωτικών και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα! Δεν θα το κάνουν, γιατί αυτοί οι υποκριτές είναι ένοχοι μέχρι το κόκαλο» έγραψε ο Έλον Μασκ.

Great idea. I hereby challenge the NYT and WSJ to take drug tests and publish the results!

They won’t, because those hypocrites are guilty as sin. https://t.co/Z6kf6sj2mS

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2025