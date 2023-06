Ναυάγιο Titan: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στα συντρίμμια του υποβρυχίου

Συνεχίζεται η ανάσυρση συντριμμιών από το υποβρύχιο Titan που βυθίστηκε στον Ατλαντικό, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρασύροντας στον θάνατο πέντε ανθρώπους.

Ανάμεσα στα συντρίμμια οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι βρίσκονται και ανθρώπινα λείψανα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή και για το λόγο αυτό αναμένεται να μεταφερθούν για ειδικές αναλύσεις.

US coast guard ship sycamore now in St. John’s harbour along with Horizon Arctic, which arrived earlier this morning pic.twitter.com/0d2Y8dYvXH

— Heather Gillis (@HeatherMGillis) June 28, 2023