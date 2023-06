Παρίσι: Συνεχίζονται τα επεισόδια μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 17χρονου από αστυνομικό (Βίντεο)

Εκτεταμένα επεισόδια καταγράφονται στο Παρίσι μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση. Η οργή έχει μετατρέψει ξανά τους δρόμους σε πεδίο μάχης.

Περίπου 2.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα κινητοποιηθούν στη γαλλική πρωτεύουσα, και ειδικά στην Οτ-ντε-Σεν, για να αποτρέψουν νέα κρούσματα βίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Το βράδυ της Τρίτης συνελήφθησαν στη Γαλλία 31 άτομα, τραυματίστηκαν ελαφρά 24 αστυνομικοί και κάηκαν περίπου 40 αυτοκίνητα.



France is burning again after police murdered a 17-year-old boy named Nael M, in the Paris suburb of Nanterre.



Angry crowds lit fires in the streets, torched upwards of 40 cars, destroyed bus stops and fought police, injuring at least 25 officers. pic.twitter.com/K39AHjndbY

