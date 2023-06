Πόλεμος στην Ουκρανία: Στους 8 οι νεκροί από το πλήγμα σε εστιατόριο στην Κραματόρσκ

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων είναι τρία παιδιά ηλικίας 12,15 και 17 ετών, από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε εστιατόριο στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας, σε ώρα αιχμής. Τουλάχιστον 56 άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Από την επίθεση επλήγησαν ένα εστιατόριο και μια εμπορική συνοικία στην πόλη, η οποία βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο αλλά βρίσκεται κοντά σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που κατέχονται από τη Ρωσία. Είχε μήνες να δεχθεί χτύπημα.

Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν παγιδευμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο BBC ότι είδε «νεκρούς ανθρώπους, ανθρώπους να ουρλιάζουν, ανθρώπους να κλαίνε, τεράστιο χάος».

Μιλώντας επίσης στο BBC ο Βέλγος ανεξάρτητος δημοσιογράφος Arnaud De Decker ανέφερε ότι βρισκόταν στο δημοφιλές εστιατόριο Ria Lounge λίγα λεπτά προτού χτυπηθεί. «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι κάτω από τα ερείπια γιατί είναι ένα μεγάλο εστιατόριο», είπε. «Τώρα ακούω ανθρώπους να ουρλιάζουν κάτω από τα ερείπια καθώς οι διασώστες προσπαθούν να τους σώσουν». Εκτίμησε ότι μέχρι και 80 μέλη του προσωπικού και πελάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου την ώρα της επίθεσης, οπότε φοβάεται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι «σοβαρός».

At 7:32 p.m., russia launched a massive missile attack on #Kramatorsk (Donetsk region). They aimed at the area with loads of cafes, which had a large amount of people in them.#russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/O8hz1deVmp

— 🇺🇦My Home is Ukraine🌻 (@home_fella) June 27, 2023