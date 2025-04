Μπολσονάρου: Στο χειρουργείο ξανά μετά από πόνους στην κοιλιακή χώρα οπου είχε μαχαιρωθεί το 2018

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι «πιθανότατα» θα πρέπει να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση – την πέμπτη από τον Σεπτέμβριο του 2018 όταν, στη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας, μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα –, όπως έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις του σε νοσοκομείο της πόλης Νατάλ, όπου διακομίστηκε την Παρασκευή με «έντονους πόνους» στην κοιλιά.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου υποχρεώθηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα από εκδήλωση υποστηρικτών και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο γιατρός Αντόνιο Μασέντου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως ο Μπολσονάρου θα χρειαστεί νέα χειρουργική επέμβαση.

