Μπλίνκεν: Συναντήθηκε με Φιντάν και Ερντογάν -To απόγευμα το τετ α τετ με τον Μητσοτάκη στα Χανιά

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. pic.twitter.com/wdqGCLkh3Q

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στο Χ οι δύο υπουργοί Εξωτερικών στη συνάντηση που είχαν συζύτησαν για τον πόλεμο και την ανθρωπιστική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, την πρόοδο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ καθώς και διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with US Secretary of State Antony Blinken at Vahdettin Mansion in Istanbul.

At the meeting, Ministers discussed the war and humanitarian crisis in Gaza, Sweden's NATO accession process, bilateral & regional issues. 🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/UvHbV5YoDs

