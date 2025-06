Μόσχα: Τεράστια φωτιά σε αποθήκη καυσίμων – Σημειώθηκαν εκρήξεις, μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στην πόλη Πούσκινο, στα περίχωρα της Μόσχας, σε αποθήκη που περιείχε καύσιμα και λιπαντικά. Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις φιαλών υγραερίου.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε σε αποθήκη στη λεωφόρο Νοβάγια, όπου φυλάσσονταν εύφλεκτα υγρά σε βαρέλια, φιάλες αερίου και παλέτες. Η συγκεκριμένη αποθήκη φέρεται να τροφοδοτούσε και τον ρωσικό στρατό. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εστία φωτιάς 8.100 τετραγωνικών μέτρων, ωστόσο μέσα σε λίγες ώρες η καμένη έκταση αυξήθηκε δραματικά, φτάνοντας τα 20.000 τετραγωνικά.

Moscow region, Russia ❗ 🔥💨 Pushkino - Fire at a warehouse containing flammable liquid and gas cylinders on Novaya St., 16.! According to Yandex Maps, the office of Spectrol, a company that produces car chemicals, oils and car cosmetics, is located at 16 Novaya St. pic.twitter.com/oM4FRP38TR

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν δώσει καμία επίσημη εξήγηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ, όπως σημειώνει το ουκρανικό μέσο Channel 24, τα φιλοκυβερνητικά ρωσικά ΜΜΕ αποφεύγουν να αναφερθούν στις λεπτομέρειες της καταστροφής.

Video of another fire in the Moscow region . These are fuel & lubricants warehouses in Pushkino near Moscow ablaze with the sound of explosions. These warehouses are owned by Luxe Oil, a lubricants and oil supplier to Russia`s auto market & reportedly the Russian military. pic.twitter.com/MctZtUKWQE

Pushkino fire in Moscow oblast is out of control 🔎

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 27 πυροσβεστικά οχήματα επιστρατεύθηκαν για την επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς η φωτιά μαινόταν ανεξέλεγκτη.

🔥A powerful fire in Pushkino near Moscow, a warehouse of fuels and lubricants is burning. Eyewitnesses report loud sounds of explosions

Preliminary, the warehouses belong to the company Luxe Oil.

The fire area has increased to 20,000 square meters pic.twitter.com/J1MKQYY5CF

— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) June 7, 2025