Λος Άντζελες: Συλλήψεις, Εθνοφρουρά και απόλυτο χάος την «Πόλη των Αγγέλων» (εικόνες, βίντεο)

Τη δουλειά που έκανε η Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες για να περιορίσει τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και διαδηλωτών, επαίνεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε ξανά τόσο τον κυβερνήτη όσο και τη δήμαρχο του LA για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις ταραχές και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του δεν θα ανεχτεί ξανά τις «διαμαρτυρίες της ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις συλλήψεις παράνομων μεταναστών.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανέφερε: «Σπουδαία δουλειά από την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες μετά από δύο ημέρες βίας, συγκρούσεων και αναταραχών. Έχουμε έναν ανίκανο Κυβερνήτη (Newscum) και μια ανίκανη Δήμαρχο (Bass) που, όπως πάντα (αρκεί να δει κανείς πώς χειρίστηκαν τις πυρκαγιές, και τώρα την ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ αντίδραση στην αποτροπή της καταστροφής – η ομοσπονδιακή αποτροπή έχει ολοκληρωθεί!), στάθηκαν ανίκανοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτές οι ριζοσπαστικές αριστερές διαδηλώσεις, με υποκινητές και συχνά επί πληρωμή ταραχοποιούς, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΚΤΕΣ. Επίσης, από εδώ και πέρα, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΑΣΚΕΣ στις διαδηλώσεις. Τι έχουν να κρύψουν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί;;; Και πάλι, ευχαριστώ την Εθνοφρουρά για την εξαιρετική της δουλειά!».

Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης την εξουσία του Τίτλου 10 για να διατάξει την ανάπτυξη στρατευμάτων στα νότια σύνορα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο CBS News ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 2.000 στρατιωτών προέρχεται από την Εθνική Φρουρά της Καλιφόρνια.

«Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλα μέλη των τακτικών ενόπλων δυνάμεων, όπως κρίνεται απαραίτητο, για να ενισχύσει και να υποστηρίξει την προστασία των ομοσπονδιακών λειτουργιών και περιουσίας, σε οποιονδήποτε αριθμό κρίνει κατάλληλο κατά την κρίση του», ανέφερε το σημείωμα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Εθνοφρουρά κινητοποιείται «ΑΜΕΣΑ για να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες». Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι, εάν η βία συνεχιστεί, θα κινητοποιήσει επίσης «εν ενεργεία πεζοναύτες» από το στρατόπεδο Πέντλετον στην κομητεία Σαν Ντιέγκο. Είπε ότι οι πεζοναύτες βρίσκονται ήδη σε «υψηλή επιφυλακή».

Το μήνυμα ήρθε μετά την δήλωση του «τσάρου» των συνόρων της κυβέρνησης Τραμπ, Tom Homan, σε συνέντευξή του στο Fox News νωρίτερα το Σάββατο, ότι «Θα φέρει την Εθνική Φρουρά απόψε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα απωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και θα επιβάλουμε το νόμο».

Ένας εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, δήλωσε στο CBS News το Σάββατο το βράδυ ότι ο Newsom τηλεφώνησε στον κ. Τραμπ και οι δύο μίλησαν για περίπου 40 λεπτά.

Πριν από αυτό, σε μια ανάρτηση στο X σε απάντηση στην εντολή ανάπτυξης της Εθνοφρουράς, ο Νιούσομ έγραψε ότι «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προχωρά στην ανάληψη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας και στην ανάπτυξη 2.000 στρατιωτών. Αυτή η κίνηση είναι σκόπιμα προκλητική και θα οδηγήσει μόνο σε κλιμάκωση των εντάσεων. Οι αρχές του Λος Άντζελες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη βοήθεια των αρχών επιβολής του νόμου ανά πάσα στιγμή. Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την πόλη και την κομητεία και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ανάγκη που δεν έχει καλυφθεί. Η Εθνοφρουρά έχει υπηρετήσει με αξιοθαύμαστο τρόπο το Λος Άντζελες καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκαμψης. Αυτή είναι λάθος αποστολή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού».

Protesters gather near a Home Depot in Los Angeles amid ongoing raids, as the White House reiterates its "zero-tolerance policy" toward violence against law enforcement. #CHANNEL8 #LosAngeles #California pic.twitter.com/t05cFgV5So

Ο Νιούσομ έγραψε επίσης ότι επιπλέον μονάδες της Καλιφορνέζικης Οδικής Αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί στις εθνικές οδούς της περιοχής του Λος Άντζελες για να «διατηρήσουν την ειρήνη».

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σπέρνει το χάος για να έχει μια δικαιολογία για να κλιμακώσει την κατάσταση», δήλωσε ο Νιούσομ. «Δεν είναι έτσι που συμπεριφέρεται μια πολιτισμένη χώρα».

Δεν ήταν σαφές εάν ο πρόεδρος μπορεί να καλέσει την Εθνοφρουρά χωρίς την έγκριση του Νιούσομ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο το βράδυ, η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της πόλης «βρίσκονται σε άμεση επαφή με αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και συνεργάζονται στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου για να βρουν την καλύτερη λύση».

Η χρήση της εξουσίας του Τίτλου 10 αποτελεί παρέκκλιση από τον νόμο Posse Comitatus, ο οποίος είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ που περιορίζει τη χρήση του αμερικανικού στρατού για την επιβολή του νόμου εντός των ΗΠΑ, εκτός από περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά από το Σύνταγμα ή από νόμο του Κογκρέσου.

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αρχών

Το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ξέσπασαν νέες διαδηλώσεις στην πόλη Paramount, αφού φάνηκε ότι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί διεξήγαγαν άλλη μια επιχείρηση.

Το τμήμα ανέφερε σε δήλωσή του ότι ένα μεγάλο πλήθος μπλόκαρε την κυκλοφορία στο 6400 της Paramount Boulevard γύρω στις 12:42 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο το απόγευμα, ο σερίφης του Λος Άντζελες, Robert Luna, δήλωσε ότι είχαν συγκεντρωθεί έως και 400 άτομα για τις διαδηλώσεις, γεγονός που οδήγησε το τμήμα να κηρύξει παράνομη τη συγκέντρωση, καθώς προσπαθούσε να διαλύσει ειρηνικά και χωρίς βία όλους τους συμμετέχοντες.

Ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν με μη θανατηφόρα όπλα πριν από την άφιξη των βοηθών σερίφη.

Η Καλιφόρνια Highway Patrol επιβεβαίωσε στο CBS News Los Angeles ότι οι αστυνομικοί είχαν προετοιμαστεί για την προσπάθεια των διαδηλωτών να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο 710. Μέχρι τις 6 μ.μ., οι διαδηλωτές δεν είχαν ακόμη εμποδίσει καμία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ένα άτομο μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο από τον τόπο του συμβάντος γύρω στις 12:45 μ.μ. Η έκταση των τραυματισμών του δεν είναι ακόμη σαφής.

Αξιωματούχοι του LASD επιβεβαίωσαν στους δημοσιογράφους του CBS News Los Angeles αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι δύο άτομα συνελήφθησαν για επίθεση κατά αστυνομικών. Ένα από αυτά τα άτομα φέρεται να έριξε ένα μολότοφ, το οποίο χτύπησε τρεις αστυνομικούς.

Εικόνες που τραβήχτηκαν από το CBS News Los Angeles στο σημείο έδειχναν δεκάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στους δρόμους του Paramount. Ορισμένοι προσπάθησαν να εμποδίσουν ένα λεωφορείο της Υπηρεσίας Αστυνομικών των ΗΠΑ, ενώ άλλοι έριξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα σε οχήματα των αστυνομικών δυνάμεων.

The rioting Mexicans in LA only confirm what we knew all along: they don't care about the law and want to take America for their own people. pic.twitter.com/SBERGZ3Zyn

— Way of the World (@wayotworld) June 8, 2025