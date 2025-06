Ρωσία: Πυρκαγιά από ουκρανικό πλήγμα σε εργοστάσιο χημικών στην περιφέρεια Τούλα

Επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε πυρκαγιά στο εργοστάσιο χημικών Azot και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων στη ρωσική περιφέρεια Τούλα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σημειώθηκαν στο Νοβομόσκοφσκ της περιοχής Τούλα στη Ρωσία. Οι κάτοικοι άκουσαν από πέντε έως οκτώ εκρήξεις.

«Η πυρκαγιά έχει κατασβηστεί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Telegram.

At least five explosions occurred in Novomoskovsk, Tula region, in Russia. Residents heard between five to eight explosions. Local Telegram channels write that one of the drones hit the Azot chemical plant. The information is being clarified.

