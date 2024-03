Μόσχα: Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων κηδεύτηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι

Ισχυρές αστυνομικές ρωσικές δυνάμεις φρουρούσαν την κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα την Παρασκευή (1/3).

Το τελευταίο «αντίο», όμως της εμβληματικής αυτής μορφής της ρωσικής αντιπολίτευσης, φέρεται πως πέρασε μια σειρά από εμπόδια.

Οι προσπάθειες να μισθώσουν νεκροφόρα για να μεταφέρει τη σορό του εμποδίστηκαν από άγνωστα άτομα καταγγέλλουν οι συνεργάτες του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, άγνωστοι απείλησαν τηλεφωνικά τα γραφεία κηδειών που διαθέτουν νεκροφόρες με αποτέλεσμα να μη δεχθεί κανένα γραφείο να μεταφέρει τη σορό.

«Στην αρχή δεν μας επέτρεψαν να νοικιάσουμε μια αίθουσα τελετών για τον αποχαιρετισμό του Αλεξέι. Τώρα που πρέπει να γίνει απλά η νεκρώσιμος ακολουθία στην εκκλησία, τα γραφεία κηδειών μας λένε ότι ούτε μία νεκροφόρα δεν δέχεται να μεταφέρει εκεί τη σορό του», έγραψε η Γιάρμις στο Χ.

