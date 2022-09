Μεξικό: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Συναγερμός μετά τη γιγαντιαία δόνηση (βίντεο)

Ασυνήθιστα κύματα, ύψους 20 ως 30 εκατοστών, τα οποία αντιστοιχούν σε τσουνάμι «μικρής έντασης», αναμένονται στη Νέα Καληδονία σήμερα περί τις 18:00 (σ.σ.: τοπική ώρα· στις 10:00 ώρα Ελλάδας), μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε χθες Δευτέρα το Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Αναμένεται να παρατηρηθούν «αφύσικες κινήσεις της θάλασσας» στη Νέα Καληδονία μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών.

Πάντως δεν θεωρείται πως υπάρχει «κίνδυνος καταστροφικού τσουνάμι», καθησύχασε η καληδονική κυβέρνηση σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, καλώντας μολαταύτα τους πολίτες να απομακρυνθούν από την ακτογραμμή μετά τις 18:00.

Λαμβανομένων υπόψη της έντασης, της τοποθεσίας του επικέντρου και του εστιακού βάθους του σεισμού, τα κύματα εκτιμάται πως θα είναι «της τάξης των 20 ως 30 εκατοστών», ύψους το οποίο αντιστοιχεί σε «τσουνάμι μικρής έντασης», σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, που έτσι δεν κήρυξε κατάσταση συναγερμού.

Στο μέτρο που δεν υφίσταται «κίνδυνος» να πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της ακτογραμμής, ο πληθυσμός «δεν χρειάζεται να μεταβεί σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο ή σε καταφύγια», εξήγησαν οι αρχές.

Ο ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το δυτικό τμήμα του Μεξικού και την πρωτεύουσα στις 13:05 (σ.σ.: τοπική ώρα· 21:05 ώρα Ελλάδας) χθες, στην «καταραμένη» επέτειο των εξαιρετικά φονικών σεισμών του 1985 και του 2017 στη χώρα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της επικράτειας, ανακοίνωσε ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, κοντά στις ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα memes έδωσαν και πήραν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα μετά τον χθεσινό μεγάλο σεισμό για να αρχίσουν τα αστεία από μεξικανούς χρήστες κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας μια μάλλον καλοδεχούμενη ένεση ιλαρότητας, καθώς πολλοί πολίτες, ανάστατοι, προσπαθούσαν να χωνέψουν την αλλόκοτη σύμπτωση — η δόνηση καταγράφηκε στην επέτειο δύο καταστροφικών και φονικών σεισμών.

Από το WhatsApp ως το Instagram και το Facebook, αγχωμένοι Μεξικανοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με χιούμορ το ανεξήγητο, καθώς η δόνηση δεν έγινε απλώς στην επέτειο δυο από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στην ιστορία της χώρας, αλλά και μόλις μια ώρα προτού γίνει άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμών στην πρωτεύουσα και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

«Αυτοί οι Μεξικάνοι είναι πολύ σκληροπυρηνικοί, κάνουν ασκήσεις ετοιμότητας για σεισμούς με αληθινούς σεισμούς», ανέφερε έτσι ένα meme, λεζάντα φωτογραφίας που εικονίζει πολύ εντυπωσιασμένο τον αμερικανό πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, έγινε την επέτειο των εξαιρετικά φονικών σεισμών του 1985 και του 2017 στη χώρα (με τους απολογισμούς των θυμάτων να είναι αντίστοιχα 10.000 και τουλάχιστον 350 νεκροί, κατά τους επίσημους αριθμούς).

A magnitude-7.7 #earthquake with a depth of 15 kilometers struck western #Mexico on Monday, sparking panic hundreds of kilometers away in Mexico City on the anniversary of two devastating tremors. pic.twitter.com/AwDD8KJTva

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) September 20, 2022