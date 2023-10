Μεσανατολικό: Πάνω από 1.100 νεκροί σε λιγότερες από 48 ώρες στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς

Σε κατάσταση σοκ μετά την πιο πολύνεκρη επίθεση στην επικράτειά του από ιδρύσεως κράτους, το Ισραήλ κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στη Χαμάς χθες Κυριακή, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση την προηγουμένη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να έχει ξεπεράσει πλέον τους 1.100 νεκρούς μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.

Επιδιώκοντας να ξαναπάρει το πάνω χέρι έπειτα από αυτή την επίθεση ευρείας κλίμακας –από γη, αέρα και θάλασσα– το Σάββατο, εβραϊκή αργία, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν χθες να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου καταστράφηκαν κι άλλα κτίρια.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο πόλεμος αυτός θα είναι «μακρύς».

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς θυμάτων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πάνω από 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ άλλοι 2.150 τραυματίστηκαν, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

«Ο εχθρός βρίσκεται ακόμη στο πεδίο», στο έδαφος του Ισραήλ, «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας πάνω απ’ όλα κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και διεξάγουμε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», δήλωνε χθες βράδυ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, διαμηνύοντας ότι «οι τρομοκράτες» θα καταδιωχθούν «παντού», «όπου κι αν βρίσκονται».

Ανάκτηση του «πλήρους» ελέγχου

Στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα υπό τον έλεγχο της Χαμάς από το 2007, τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες– σκοτώθηκαν και άλλοι 2.300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο περιοχών που καλύπτονται από έρημο κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, να διασώσει ισραηλινούς ομήρους ή αιχμαλώτους και να απομακρύνει το σύνολο των κατοίκων της περιοχής ως σήμερα Δευτέρα το πρωί. Η Χαμάς κρατά «πάνω από 100» αιχμαλώτους, ανέφερε χθες Κυριακή η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης.

«Πολίτες και στρατιώτες βρίσκονται στα χέρια του εχθρού, είμαστε σε καιρό πολέμου», είπε ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Χερτσί Χαλεβί.

«Αρκετοί» Αμερικανοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι επίσης τουλάχιστον δέκα υπήκοοι Νεπάλ, όπως και πολίτες άλλων κρατών, ανάμεσά τους Γαλλίδα. Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά έκανε λόγο για τον «θάνατο ενός Καναδού και την εξαφάνιση άλλων δύο».

«Ενότητα» ζήτησε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, «στον λαό, στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση», μπροστά στην «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποίησε ότι «ο πόλεμος θα είναι μακρύς και δύσκολος».

Χαρακτηριστικό της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή, το βίντεο του BBC, από τη ζωντανή σύνδεση του ρεπόρτερ Rushdi Abu Alouf, από τη Γάζα, η οποία διακόπτεται από μία ισχυρή έκρηξη.

Ο ίδιος μιλούσε στην παρουσιάστρια Maryam Moshiri, λέγοντάς της ότι η έκρηξη ακούστηκε «πολύ κοντά». Σύμφωνα με ανάρτηση της Moshiri στο X με το σχετικό βίντεο επρόκειτο για ισραηλινό πύραυλο, στα πλαίσια των αεροπορικών επιδρομών της χώρας στη Γάζα.

Η ίδια σημειώνει πως ο ρεπόρτερ και η ομάδα του απομακρύνθηκαν από το σημείο το συντομότερο δυνατόν.

WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby.

Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) October 8, 2023