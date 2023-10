Πόλεμος στο Ισραήλ: 260 πτώματα βρήκαν τα σωστικά συνεργεία στο μουσικό φεστιβάλ

Mε τον χειρότερο τρόπο επιβεβαιώθηκαν, οι πληροφορίες για μεγάλη τραγωδία σχετικά με το μουσικό φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο της Χαμάς κατά την επίθεσή της το πρωί του Σαββάτου καθώς σωστικά συνεργεία ανακοίνωσαν ότι στην περιοχή βρέθηκαν τουλάχιστον 260 πτώματα.

Την πληροφορία μετέφερε η υπηρεσία Zaka χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητα των 260 νεκρών δεδομένου ότι στο φεστιβάλ δεν βρίσκονταν μόνο Ισραηλινοί πολίτες.

Κατά πληροφορίες μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και πολλοί πολίτες άλλων χωρών όπως Γερμανοί, Αμερικανοί, Καναδοί και Νορβηγοί.

Το Nova Festival υποτίθεται ότι θα ήταν ένα πάρτι με χορό όλη τη νύχτα για να εορταστεί η εβραϊκή εορτή Sukkot.

More than 250 bodies that have been discovered at the site of music festival in southern Israel many are foreign nationals, including Americans 🇺🇸 , Germans🇩🇪 ,🇨🇦 and Norwegians 🇳🇴#IStandWithPalestine #IsraelUnderAttack #Istandwithisreal #Palestine #Israel #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/VEI0id5R9p

— War Stalker 🔎 (@SDFronttwit) October 8, 2023