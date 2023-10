«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Περισσότεροι από 1.000 νεκροί μετά την επίθεση της Χαμάς

Τουλάχιστον 700 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την επίθεση που εξαπέλυσε χθες Σάββατο πρωί η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στην ισραηλινή επικράτεια, μεταδίδουν σήμερα αργά το απόγευμα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, σε νεότερους προσωρινούς απολογισμούς.

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 2.243 άνθρωποι στο Ισραήλ τραυματίστηκαν επίσης από τις επιθέσεις της Χαμάς.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός που έδωσε νωρίτερα το μεσημέρι η ισραηλινή κυβέρνηση έκανε λόγο για πάνω από 600 Ισραηλινούς νεκρούς.

Τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες, έχουν σκοτωθεί από τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα το βράδυ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Επίσης, σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα εξέδωσε ανακοίνωση στο Twitter στην οποία αναφέρει τους αριθμούς των νεκρών.

Η Χαμάς πήρε όμηρο επιζήσασα του ολοκαυτώματος

Η Χαμάς πήρε όμηρο επιζήσασα του ολοκαυτώματος, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται ο μασκοφορεμένος μαχητής της Χαμάς, έχει δώσει το όπλο του στην ηλικιωμένη, και την έχει βάλει να κάνει το σήμα της νίκης.

Ισραήλ: Πιο ενεργή παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή – Στέλνουν το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

Σε διαδικασία ενίσχυσης της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ισραήλ, βρίσκονται οι ΗΠΑ καθώς στέλνουν μία ομάδα κρούσης που περιλαμβάνει το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford καθώς και πολεμικά πλοία υποστήριξης.

Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου μετακινείται σε θαλάσσια περιοχή πιο κοντά στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα οι ΗΠΑ ξεκινούν να στέλνουν επιπλέον πυρομαχικά στη χώρα.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford βρισκόταν στην Ιταλία όπου πραγματοποιούσε γυμνάσια μαζί με το ιταλικό ναυτικό και ετοιμάζεται να μεταβεί στην ευρύτερη περιοχή του Ισραήλ καθώς το τελευταίο ετοιμάζει ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

.@USNavy 🇺🇸 & @ItalianNavy 🇮🇹 demonstrate how we are #StrongerTogether! 💪@Warship_78, ITS Cavour, and multiple surface combatants from both carrier strike groups sailed together in the Ionian Sea, Oct. 4.

For more: https://t.co/8Cs4lLJVdD pic.twitter.com/7WkSc6tM22

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 5, 2023