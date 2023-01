Μενέντεζ κατά Ερντογάν: Απαράδεκτες οι συνεχείς απειλές κατά της Ελλάδας

Μήνυμα προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Αμερικανός Δημοκρατικός Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Γερουσιαστής γράφει: «Οι συνεχείς απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας είναι απολύτως απαράδεκτη συμπεριφορά για τον ηγέτη μιας νατοϊκής χώρας».

«Αυτοί οι παράλογοι εκφοβισμοί πρέπει να σταματήσουν», προσθέτει ο Μενέντεζ στο tweet του.

Erdogan's continued threats against #Greece are entirely unacceptable behavior for the leader of a @NATO country. These absurd intimidations must stop. https://t.co/hCWhdMTcnH

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) January 6, 2023