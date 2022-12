Μενέντεζ σε Ερντογάν: Δεν θα πάρετε F-16 όσο συνεχίζετε τις υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις απειλές του Τούρκου προέδρου εναντίον της Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ έκανε φύλλο και φτερό τον πρόεδρο της Τουρκίας και απαίτησε να σταματήσει όλες τις επιθετικές και παράνομες ενέργειες του στην ευρύτερη γειτονιά: “Απαιτώ από τον Ερντογάν να σταματήσει όλες τις υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα”, υπογράμμισε ο γερουσιαστής.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων - τόνισε ο κ. Μενέντεζ, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση των F-16 για την Τουρκία μέχρι να σταματήσει την επιθετική εκστρατεία της σε ολόκληρη την περιοχή, προσθέτοντας με ειρωνεία ότι πρόκειται για μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως να στοχοποιήσει την Αθήνα!

«Έχουμε δει τον Ερντογάν να αμφισβητεί επανειλημμένα την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας», ανέφερε.

Το καλοκαίρι, πρόσθεσε, έστειλε μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τα ελληνικά νησιά. Οι απειλές για πλήγμα εναντίον της Αθήνας ταιριάζουν σε ένα μοτίβο τουρκικών παράνομων διεκδικήσεων στην επικράτεια της Ελλάδας, τόνισε, υπογραμμίζοντας την απόφαση του να μην επιτρέψει την πώληση των F-16.

Σύμφωνα με την Λένα Αργύρη δημοσιογράφο ο γερουσιαστής Μενέντεζ ήταν «Καταπέλτης» στη Γερουσία: «εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά Έρντογαν/ζήτησε τερματισμό υπερπτήσεων στο Αιγαίο κ απομάκρυνση όλων των κατοχικών δυνάμεων από Κύπρο/είπε όχι σε πώληση F16/ζήτησε αποτροπή επέμβασης Συρια/δίκαιες εκλογές».

Ο Αμερικανός γερουσιαστής σε tweet του νωρίτερα είχε αναφερθεί στην απειλούμενη πυραυλική επίθεση του Ερντογάν στην Αθήνα και τους δεσμούς του Τούρκου προέδρου με τον Πούτιν, κάνοντας λόγω για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου τις οποίες χαρακτήρισε εκτός από ανησυχητικές και εντελώς απαράδεκτες.

Headed to the @DSenFloor to address Erdogan's threatened missile strike on Athens.

Erdogan's growing ties to Putin, pursuit of repressive & anti-democratic norms, & violations of international law are not only disturbing - they are totally unacceptable. https://t.co/bycY8nq4lx

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 19, 2022