Μεγάλη Βρετανία: Μπάρμαν έσωσε με σημείωμα δύο κοπέλες που παρενοχλούσε άγνωστος

Σωτήρια ήταν η επέμβαση ενός μπάρμαν στην Αγγλία, όταν αντιλήφθηκε πως κάτι πήγαινε λάθος στο μαγαζί που εργάζονταν, αφού με ένα σημείωμα βοήθησε δύο νεαρές κοπέλες να γλιτώσουν από έναν άγνωστο που τις παρενοχλούσε.

Το περιστατικό έγινε πριν από χρόνια σε ένα μπαρ του εξωτερικού, όταν μια γυναίκα που ονομάζεται Trinity βγήκε για ποτά μαζί με μια φίλη της.

Τότε, ένας άγνωστος άρχισε να τις παρενοχλεί και ο μπάρμαν Max Gutierrez συνειδητοποίησε πως κάτι πήγαινε λάθος. Ωστόσο, επειδή υπήρχε αρκετός κόσμος που έπρεπε να εξυπηρετήσει, δεν μπορούσε να εξακριβώσει ακριβώς τι γινόταν.

Σύμφωνα με τη Mirror λοιπόν, έδωσε στις κοπέλες ένα σημεία που έμοιαζε με απόδειξη και έγραψε το εξής μήνυμα: «Αν αυτός ο τύπος σας ενοχλεί, βάλτε την αλογοουρά σας στον άλλο ώμο και θα τον απομακρύνω. Μου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα».

γυναίκες έκαναν την κίνηση που έγραψε και τότε εκείνος φώναξε από απόσταση «σταμάτα να τις ενοχλείς. Σήκω και φύγε», με τον άγνωστο να φεύγει, αφού ξεκίνησε να συγκεντρώνει τα βλέμματα των υπόλοιπων θαμώνων. Στο τέλος της βραδιάς, η Trinity ευχαρίστησε τον μπάρμαν και ζήτησε μια φωτογραφία του μαζί με το σημείωμα που καρφίτσωσε στους λογαριασμούς της στα social, τονίζοντας ότι «οι αληθινοί ήρωες δεν φορούν κάπα, γιατί κυκλοφορούν ανάμεσά μας».

This man was harrassssing me and my friend and the bartender passed this note to me acting like it was my receipt ! Legit the type of bartender everyone needs pic.twitter.com/kGTGekNFgl

— trinity👑✨ (@trinityallie) June 14, 2021