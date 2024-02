Μακελειό στο Κάνσας: «Δεν δίστασα, απλώς το έκανα», λέει ο πολίτης που βοήθησε στη σύλληψη υπόπτου

Σοκαρισμένη είναι η αμερικανική κοινή γνώμη μετά το νέο περιστατικό με πυροβολισμούς χθες Τετάρτη (14/2), εν μέσω της παρέλασης των νικητών του Super Bowl του αμερικανικού ποδοσφαίρου, στο Κάνσας, με τουλάχιστον έναν νεκρό και πάνω από είκοσι τραυματίες.

Η Λίζα Λόπεζ, μητέρα δύο παιδιών που εργαζόταν ως DJ σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 21 άτομα (11 εκ των οποίων παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών) τραυματίστηκαν κατά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στο τέλος της παρέλασης των Kansas City Chiefs.

WATCH: Moment gunfire erupts at the Super Bowl parade in Kansas City. Reports of multiple victims pic.twitter.com/5nU9V9C0Ou

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Αρχών, τρία άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό, ενώ κατασχέθηκαν και όπλα που βρέθηκαν στην τοποθεσία της παρέλασης. Το κίνητρο πίσω από τη νέα ένοπλη επίθεση παραμένει ασαφές, με την Αστυνομία και το FBI να απευθύνουν έκκληση σε πολίτες που γνωρίζουν κάτι ή έχουν τραβήξει κάποιο βίντεο με ύποπτες κινήσεις να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Ένας από τους ενόπλους που προσήχθησαν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται σε viral βίντεο να προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας μέσα από το πλήθος, προτού τον σταματήσουν ηρωικοί φαν των Kansas City Chiefs, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και αφοπλίζοντάς τον.

JUST IN: The moment a man was tackled by brave Chiefs fans after the shooting at Union Station in Kansas City.

The fans could be seen heroically tackling the suspect as he ran away.

Shortly after the man was tackled, police swarmed the area where they found a gun.

A sniper… pic.twitter.com/lhoYxGKNr9

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 14, 2024