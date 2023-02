Λος Άντζελες: Προειδοποίηση για χιονοθύελλα για πρώτη φορά από το 1989!

Για πρώτη φορά από το 1989, τμήματα της νότιας Καλιφόρνια όπου συνήθως επικρατούν ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, έλαβαν προειδοποίηση για χιονοθύελλα.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονοπτώσεις ρεκόρ μέχρι το Σάββατο, που θα φθάσουν έως τα 2,4 μέτρα στα βουνά, στα ανατολικά του Λος Άντζελες.

Μια τεράστια καταιγίδα έχει ήδη φέρει μεγάλες χιονοθύελλες και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές στις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ.

Το κρύο φθάνει στις νοτιοανατολικές περιοχές, μετά από ένα κύμα καύσωνα που έσπασε ρεκόρ.

Το παγωμένο μέτωπο εκτείνεται σε ολόκληρη τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, καθώς και στην δυτική επαρχία του Καναδά, τη Βρετανική Κολομβία.

Η προειδοποίηση για χιονοθύελα ισχύει για τα παράκτια βουνά της κομητείας Ventura και τα βουνά της κομητείας του Λος Άντζελες από νωρίς την Παρασκευή έως το Σάββατο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

Ισχυρή χιονόπτωση αναμένεται επίσης στα βουνά γύρω από την πόλη της Σάντα Μπάρμπαρα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι η έντονη χιονόπτωση θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και «σχεδόν μηδενική ορατότητα».

«Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας», είπε μετεωρολόγος από την Καλιφόρνια. «Στην πραγματικότητα δεν έχω δει ποτέ προειδοποίηση για χιονοθύελλα».

Πυκνή χιονόπτωση προβλέπεται να καλύψει τα νότια βουνά της Σιέρα Νεβάδα στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της πολιτείας.

Την Πέμπτη, τα σχολεία στα βορειοδυτικά της πολιτείας έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας.

«Αυτή είναι η πρώτη μέρα χιονιού που είχαμε στα 31 χρόνια που είμαι στην περιοχή», είπε στους Los Angeles Times ο Τζεφ Νάπιερ, αξιωματούχος της Σχολικής Περιφέρειας της Κομητείας Ντελ Νόρτε.

Σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της νότιας Καλιφόρνια ενδέχεται επίσης να χιονίσει εκτός από τις βροχοπτώσεις, καθώς η καταιγίδα κινείται νότια το Σαββατοκύριακο, λένε οι μετεωρολόγοι.

Το χιόνι αναμένεται σε περιοχές με υψόμετρο από 450 μέτρα.

Σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ αναμένεται να κλείσουν σχολεία, επιχειρήσεις και υπηρεσίες λόγω του πολικού ψύχους.

Το Πόρτλαντ του Όρεγκον είχε σχεδόν 28 εκατοστά χιονόπτωση από τη νύχτα μέχρι το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, τη δεύτερη πιο χιονισμένη μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Meanwhile on US 101 north of OR 18/ #LincolnCity at Cascade Head, crews are dealing with about 400 trees down. #orwx pic.twitter.com/0MT2jWGwaK

— OregonDOT (@OregonDOT) February 23, 2023