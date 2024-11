Λονδίνο: Συναγερμός για ύποπτο πακέτο κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ -Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη (βίντεο)

Βρετανοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο νότιο Λονδίνο μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου πακέτου, δήλωσαν σήμερα Παρασκευή (22.11.24) οι αρχές, όπως μετέδωσε το Reuters.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως οι αστυνομικοί ερευνούν ένα ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Νάιν Ελμς, στο Λονδίνο.

Η περιοχή αποκλείστηκε, με πυροτεχνουργούς να εντοπίζουν το ύποπτο πακέτο και στη συνέχεια να πραγματοποιούν ελεγχόμενη έκρηξη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο «δυνατός κρότος» που αναφέρθηκε στην περιοχή πριν από λίγο ήταν μία ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε από αξιωματικούς», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου στο X.

We’re aware of speculation online about an incident in the vicinity of the US Embassy in Nine Elms.

Cordons are in place in the area as a precaution while officers investigate a suspect package.

We will provide a further update in due course.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 22, 2024